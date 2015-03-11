  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала выплатить петербурженке пособие по беременности и родам
Сегодня, 9:21
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала выплатить петербурженке пособие по беременности и родам

0 0

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о признании решения незаконным.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку о нарушении закона при предоставлении мер социальной поддержки по обращению 31-летней женщины. В конце декабря прошлого года заявительнице отказали в назначении и выплате пособия по беременности и родам, сообщили в надзорном ведомстве 13 марта.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление о признании решения незаконным и об обязании выплатить пособие местной жительнице. В настоящее время документ рассматривают, ситуация остается на контроле прокуратуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление жены в ходе конфликта в Северной столице. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Фото: Piter.TV 

Теги: пособие, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии