Покупатели с "Авито" украли у петербургской семейной пары 1,4 млн рублей

Они применили к ним физическую силу и сковали наручниками.

Покупатели с сайта "Авито" обокрали семейную пару на проспекте Стачек. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился петербуржец. Он сообщил, что днём 12 октября к ним в квартиру приехали трое неизвестных под предлогом покупки аудиосистемы, которую заявитель выложил на продажу через сайт "Авито". Незнакомцы применили физическую силу к петербуржцу и его жене, сковали их наручниками и похитили 200 000 рублей, 10 000 долларов США, 10 000 евро. Общая сумма ущерба 1 463 500 рублей.

Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, множественными ушибами, в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована в Александровскую больницу.

Ранее петербуржцы, которые ограбили курьера по доставке еды, получили реальные сроки.

Фото: Piter.tv