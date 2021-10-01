Петербуржцы, которые ограбили курьера по доставке еды, получили реальные сроки

Суд установил, что мужчины ночью 4 июля, находясь у дома по Изборской улице, применяя физическую силу в отношении курьера, забрали у него термо-сумку, в которой находились пироги, роллы и пиццы.

В Пушкинском районе Петербурга ранее судимого 30-летнего С. и 25-летнего М. признали виновными в ограблении курьера. Об этом сообщила пресс-слудба прокуратуры.

Суд установил, что мужчины ночью 4 июля, находясь у дома по Изборской улице, применяя физическую силу в отношении курьера, забрали у него термо-сумку, в которой находились пироги, роллы и пиццы. Общая стоимость продуктов питания составила более 7 тысяч рублей. Также мужчины похитили терминал оплаты, стоимостью 9 тысяч рублей. Подсудимые признались, что украденную еду они съели.

М. назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму фигуранту – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Недавно в Петербурге у терапевта неизвестный с ножом отобрал телефон.

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