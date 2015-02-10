  1. Главная
Бордюры у водостоков в АО "Коломяжское" покрасили в ярко-желтый цвет к зиме
Сегодня, 10:18
Бордюры у водостоков в АО "Коломяжское" покрасили в ярко-желтый цвет к зиме

Эта процедура важна для повышения безопасности городских дорог в холодное время года.

Недавно работники АО "Коломяжское" покрасили бордюры возле водостоков в Выборгском районе Петербурга. Эта процедура важна для повышения безопасности городских дорог зимой, пояснила пресс-служба районной администрации. 

Яркая жёлтая краска помогает зимним уборочным машинам оперативно находить водоотводные устройства, скрытые под слоем снега. 

Кроме того, регулярная прочистка ливнёвых каналов предотвращает накопление талой воды и появление скользких участков, представляющих опасность для водителей и пешеходов. Минимизация рисков возникновения гололедицы способствует снижению вероятности ДТП и травматизма жителей.

Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга 

