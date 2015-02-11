В Выборге ребёнок покалечился, съезжая с горки на велосипеде

Он находится в тяжелом состоянии.

В Выборге третьеклассник покалечился, когда съезжал с горки на велосипеде. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 15 июля 7-летнего мальчика госпитализировали от дома 2 по Физкультурной улице. По предварительной информации, во время спуска с горки на велосипеде школьник не справился с управлением и упал по собственной неосторожности.

В больницу его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы тяжелой степени, ссадинами лица, закрытой травмой груди, закрытой травмой живота, ушибом передней брюшной стенки. Он находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге ГАТИ усилила контроль за содержанием детских площадок.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)