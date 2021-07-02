ГАТИ усилила контроль за содержанием детских площадок

Мониторинг детских площадок продолжается, чтобы к началу учебного года маленькие петербуржцы смогли безопасно играть во дворе.

Государственная административно-техническая инспекция усилила контроль за содержанием детских площадок в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Летом инспекторы ГАТИ усилили контроль за содержанием детских площадок на территориях муниципальных образований. С начала 2024 года специалистами осмотрено более 100 территорий с детским игровым оборудованием. На половине из них были выявлены нарушения.

Чаще всего инспекторы фиксировали такие нарушения, как наличие посторонних изображений на горках и песочницах. На некоторых детских площадках выявляли и опасные для жизни и здоровья нарушения – поврежденные ступени, крепления и сломанные горки.

Мониторинг детских площадок продолжается, чтобы к началу учебного года маленькие петербуржцы смогли безопасно играть во дворе.

Памятник Ленину на Московской площади отреставрируют. Работы завершат к октябрю 2024. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

Фото: Piter.tv