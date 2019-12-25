Памятник Ленину на Московской площади отреставрируют к октябрю

С 22 июля здесь установят леса, сделают бытовой городок и временное ограждение.

Памятник Ленину на Московской площади отреставрируют. Работы завершат к октябрю 2024. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Об это сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе ведомства.

С 22 июля здесь установят леса, сделают бытовой городок и временное ограждение, а затем приступят к реставрационным работам. Благоустройство восстановят в период с 7 по 15 октября.

Этот памятник Ленину является самым высоким в городе. Его высота вместе с постаментом составляет 16 метров. Скульптурный монумент был установлен в 1970 году. Он изготовлен по проекту скульптора Аникушина и архитектора Каменского.

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Фото: citywalls