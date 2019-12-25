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Памятник Ленину на Московской площади отреставрируют к октябрю
Сегодня, 9:36
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Памятник Ленину на Московской площади отреставрируют к октябрю

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С 22 июля здесь установят леса, сделают бытовой городок и временное ограждение.

Памятник Ленину на Московской площади отреставрируют. Работы завершат к октябрю 2024. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Об это сообщили сегодня, 11 июля, в пресс-службе ведомства. 

С 22 июля здесь установят леса, сделают бытовой городок и временное ограждение, а затем приступят к реставрационным работам. Благоустройство восстановят в период с 7 по 15 октября.

Этот памятник Ленину является самым высоким в городе. Его высота вместе с постаментом составляет 16 метров. Скульптурный монумент был установлен в 1970 году. Он изготовлен по проекту скульптора Аникушина и архитектора Каменского. 

Ранее мы писали, что скончалась почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова.

Фото: citywalls

 

Теги: гати, московская площадь, памятник ленину, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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