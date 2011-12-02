Скончалась почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова

Строгонова стала легендой еще при жизни. Она активно участвовала в жизни Северной столицы до последних дней.

Заслуженный педагог, блокадный учитель и почетный гражданин Санкт-Петербурга Надежда Строгонова скончалась на 104-м году жизни. Об этом 10 июля сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Надежда Васильевна была символом петербургского образования, его душой. В годы войны она не только учила, но и выхаживала оголодавших школьников. Помогла эвакуировать из осажденного Ленинграда свыше 600 сирот. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

Надежда Строгонова родилась в сентябре 1920 года в городе Холм Новгородской области. В 4 года она потеряла отца. Матери было очень тяжело одной справляться с восемью детьми, поэтому в течение нескольких лет четверо из них, включая Надежду, периодически жили в детском доме.

В достаточно юном возрасте Надежда оказалась в Ленинграде, где смогла найти себя в профессии учителя. Однако поработать она толком не успела, потому что началась война, а город оказался в блокаде. Всех мужчин отправили на фронт, а Надя, будучи совсем молодой девушкой, стала директором школы.

На какое-то время школу переоборудовали в детский дом, а потом обратно в учебное заведение. За время существования детдома удалось выходить и эвакуировать по Дороге жизни 625 детей. А 16 апреля 1943 года в здание школы попала бомба. К счастью, детей удалось отправить по домам, но школа была разрушена, а несколько учителей погибли.

Всю свою жизнь Надежда Строгонова посвятила подрастающему поколению. Она до последнего момента помнила всех своих учеников и называла их своими детьми. Строгонова стала легендой еще при жизни. Она активно участвовала в жизни Северной столицы до последних дней. По её предложению в Соляном переулке был установлен памятник блокадному учителю.

Фото: Telegram / Спикер Бельский