В Сосново поймали несостоявшегося грабителя магазина

Мужчина был сильно пьян.

Вечером во вторник, 15 декабря, в полицию обратилась 44-летняя продавец продуктового магазина из поселка Сосново. Женщина рассказала, что несколькими минутами ранее неизвестный ворвался в помещение магазина на Озерной улице, избил продавца руками и потребовал деньги, но мужчину остановили случайные покупатели. Как стало известно Piter.TV, неудачливому грабителю удалось скрыться с места.

Тем же вечером полиция по горячим следам нашла и задержала злоумышленника на Советской улице, им оказался неработающий 35-летний житель Новгородской области. Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения госпитализировали в Токсовскую межрайонную больницу на карете скорой помощи. Состояние недограбителя медики оценили как тяжелое: у мужчины нашли также закрытые переломы скуловой кости и нижней челюсти.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала насильника 9-летней девочки из Лесколово.

Фото: Piter.TV