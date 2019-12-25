Полиция поймала насильника 9-летней девочки из Лесколово

Мужчина напал на школьницу в подъезде.

В пятницу, 11 декабря, в полицию Ленобласти обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее 9-летнюю внучку изнасиловал неизвестный мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, педофил напал на девочку около часа ночи в подъезде одного из домов в деревне Лесколово. Неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

12 декабря в полицию обратилась мать девочки, которая также подтвердила факт нападения. Педофила удалось оперативно задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее петербурженка сообщила о совращении малолетнего сына в 2017 году.

Фото: Piter.TV