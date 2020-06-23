Полицейские поймали эксгибициониста из Петровского парка

В 2020 году он проходил лечение в психиатрической больнице.

Полицейские поймали эксгибициониста из Петроградского района. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 7 августа в экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что в Петровском парке неизвестный мужчина, на вид 45 лет, демонстрирует детям свои половые органы.

Позже от родителей двух 13-летних семиклассниц в отдел полиции поступили заявления о развратных действиях в отношении их детей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ.

Утром 8 августа по подозрению был задержан 52-летний неработающий петербуржец. Мужчина четыре раза был судим за кражи, разбой и умышленное уничтожение чужого имущества, а также за наркотики. В 2020 году он проходил по делу о незаконном проникновении в жилище, но был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу.

Ранее иностранец избил и изнасиловал в подвале жительницу Колпино.

Фото: Piter.tv