Эксгибициониста из электрички в Сестрорецке арестовали на неделю

Суд наказал пассажира за оголение в поезде на курортном направлении.

В Санкт-Петербурге суд назначил административный арест мужчине, который неоднократно совершал эксгибиционистские действия в пригородной электричке на направлении Курорт — Сестрорецк.

Как сообщили в судебной пресс-службе 6 февраля, мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, совершенное в вагоне электропоезда на перегоне станции "Курорт — Сестрорецк" в районе Дубковского шоссе. Судом установлено, что правонарушения были совершены дважды — 24 декабря 2025 года и 22 января 2026 года. В обоих случаях мужчина действовал по одинаковому сценарию и в одно и то же время — ровно в 08:22 утра.

Во время поездки он выражался нецензурной бранью, оголялся ниже пояса и совершал непристойные движения, находясь в присутствии других пассажиров. На замечания и негативную реакцию окружающих мужчина не реагировал. В ходе судебного заседания нарушитель признал свою вину и заявил о раскаянии. Суд назначил ему максимально возможное наказание по статье о мелком хулиганстве — административный арест сроком на 7 суток. Срок наказания исчисляется с момента задержания мужчины, которое произошло 3 февраля.

Фото: Pexels