Иностранец избил и изнасиловал в подвале жительницу Колпино

Пострадавшую госпитализировали с множественными поверхностными травмами спины и ног.

В Колпино местная жительница стала жертвой насильника-иностранца. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию утром 7 августа поступило сообщение о том, что в подвале дома 60 по Тверской улице в Колпино мужчина изнасиловал женщину. На месте происшествия была обнаружена 45-летняя местная жительница, которую передали медикам. Ее госпитализировали с множественными поверхностными травмами спины и ног.

Через полчаса сотрудниками полиции был задержан 35-летний мигрант. Следователями было установлено, что под обманным предлогом мужчина позвал свою 45-летнюю знакомую в подвальное помещение жилого дома, после чего запер входную дверь. Угрожая потерпевшей, он изнасиловал её и совершил иные действия сексуального характера.

Возбуждены уголовные дела по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Ломоносове мать девочки-подростка заявила об её изнасиловании.

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