В Гатчинском округе разыскали заблудившуюся пожилую пару

Пострадавших обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум".

В Гатчинском округе прошли поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Вечером 25 августа спасатели города Тосно получили сведения о том, что в лесном массиве в районе деревни Выра заблудилась пожилая пара. Пострадавших оперативно обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум". Мужчину и женщину вывели из леса и доставили к их автомобилю. По предварительным данным, госпитализация пенсионерам не потребовалась.

Ранее на Piter.TV: в лесу под Всеволожском нашли тело заблудившейся женщины. Ее останки эвакуировали и передали медикам и полиции.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти