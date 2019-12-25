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В Гатчинском округе разыскали заблудившуюся пожилую пару
Сегодня, 10:28
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В Гатчинском округе разыскали заблудившуюся пожилую пару

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Пострадавших обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум".

В Гатчинском округе прошли поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Вечером 25 августа спасатели города Тосно получили сведения о том, что в лесном массиве в районе деревни Выра заблудилась пожилая пара. Пострадавших оперативно обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда "Экстремум". Мужчину и женщину вывели из леса и доставили к их автомобилю. По предварительным данным, госпитализация пенсионерам не потребовалась. 

Ранее на Piter.TV: в лесу под Всеволожском нашли тело заблудившейся женщины. Ее останки эвакуировали и передали медикам и полиции. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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