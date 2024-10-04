Рыбак провалился под лед озера Лебяжье и погиб

Спасатели Приозерска обнаружили тело погибшего.

В Приозерском районе состоялись поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

В ведомство 24 марта поступили сведения о том, что мужчина провалился под лед озера Лебяжье во время рыбалки. Спасатели Приозерска обнаружили тело погибшего, поставили его на берег и передали сотрудникам полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Местным жителям напомнили, что выход на лед запрещен и крайне опасен. Покрытие водоемов становится рыхлым и не выдерживает даже одного человека. Если вы стали свидетелем происшествия на воде, необходимо сообщить об этом по номеру 112 или 101.

