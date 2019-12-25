Под Петербургом нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Пострадавшую эвакуировали из лесного массива и передали медикам и родственникам.

В Тосненском районе накануне прошли поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В аварийно-спасательную службу поступила заявка о том, что 11 октября из леса не вернулась пожилая женщина. Пенсионерку искали спасатели поисково-спасательного отряда Тосно и добровольцы отрядов "ЛизаАлерт" и "Экстремум" в районе деревни Поги.

К вечеру пострадавшая была обнаружена, ее эвакуировали из лесного массива и передали медикам и родственникам. После осмотра сотрудников скорой помощи они от госпитализации отказались.

Ранее мы рассказывали о том, что в Карповке нашли тело пропавшего мужчины.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти