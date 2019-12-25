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Под Петербургом нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку
Сегодня, 8:45
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Под Петербургом нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

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Пострадавшую эвакуировали из лесного массива и передали медикам и родственникам.

В Тосненском районе накануне прошли поисковые работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В аварийно-спасательную службу поступила заявка о том, что 11 октября из леса не вернулась пожилая женщина. Пенсионерку искали спасатели поисково-спасательного отряда Тосно и добровольцы отрядов "ЛизаАлерт" и "Экстремум" в районе деревни Поги. 

К вечеру пострадавшая была обнаружена, ее эвакуировали из лесного массива и передали медикам и родственникам. После осмотра сотрудников скорой помощи они от госпитализации отказались. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Карповке нашли тело пропавшего мужчины. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: нашли пропавшую пенсионерку, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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