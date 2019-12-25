  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около деревни Пелково мужчина заблудился в лесу
Сегодня, 8:30
228
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Около деревни Пелково мужчина заблудился в лесу

0 0

Предварительно, госпитализация местному жителю не понадобилась.

В Лужском районе Ленинградской области прошли поисковые работы. Об этом рассказали 11 сентября в Аварийно-спасательной службе региона. 

Накануне вечером на пульт оперативного дежурного поступила информация о мужчине, который потерялся в лесном массиве возле деревни Пелково. Он не смог самостоятельно найти дорогу назад. К поискам приступил поисково-спасательный отряд Тосно. В результате спасатели обнаружили пострадавшего и передали его родственникам. Предварительно, госпитализация местному жителю не понадобилась. 

При походе на природу рекомендуется предупреждать близких о своих планах. С собой стоит брать заряженный телефон для связи. 

Ранее на Piter.TV: двух заблудившихся женщин вывели из леса в Волховском районе. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии