После грозы под Петербургом 5 часов искали сбежавшего шпица Ерошу

Питомец испугался и убежал почти на 3 км от дома.

В четверг, 25 августа, во Всеволожском районе Ленобласти искали испуганного шпица Ерошу, который покинул свой дом во время грозы. Об этом сообщила "Фонтанка".

Собака услышала звуки грома не первый раз в жизни, однако стихия особо впечатлила её минувшей ночью. Информацию о пропаже Ероши из дома в садоводстве имени Карла Либкнехта распространила его хозяйка.

Шпица искали около пяти часов. Его смогли поймать в 2,5 км от родного дома.

Ранее в Агалатово спасли кошку, упавшую в шахту.

Фото: Pxhere