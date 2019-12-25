В Агалатово спасли кошку, упавшую в шахту

Животное было ласковым, хвостатая вела себя мирно.

Волонтеры "Кошкиспаса" вызволили из беды молодую кошку, которая упала вентиляционную шахту пятиэтажки. Инцидент произошел в Агалатово. Об этом рассказали в группе объединения в соцсети "ВКонтакте".

К спасателям обратилась хозяйка животного. Она пояснила, что ее питомец провалился в шахту в субботу, 21 августа.

Волонтеры пробили в стене небольшую дыру и достали молодую кошечку. Животное было ласковым, хвостатая вела себя мирно.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум