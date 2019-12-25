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В Пушкине потерялся 5-летний самокатчик
Сегодня, 8:15
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В Пушкине потерялся 5-летний самокатчик

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Мальчик сидел на скамье в одном из парков и очень переживал.

В Пушкинском районе накануне, 24 августа, потерялся 5-летний мальчик. Ребенок пропал, когда катался с родителями на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу. 

Сначала родственники попытались без чьей-либо помощи найти малыша, но поиски не дали результатов. Поэтому они позвонили в полицию.

Сотрудники  вневедомственной охраны обошли город и обнаружили самокатчика. Он сидел на скамье в одном из парков и очень переживал. Мальчика отвезли к маме. 

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе задержали четырех похитителей мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мвд, полиция, потерялся, пушкин, росгвардия, самокатчик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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