В Гатчинском районе задержали четырех похитителей мужчины

Неделю назад несколько иностранцев в Гатчинском районе преградили дорогу автомобилю, за рулем которого был 26-летний мужчина. Пригрозив ножом, мужчину посадили в свою машину и вывезли в Петербург

В Ленобласти задержали четверых мужчин, которых подозревают в похищении человека. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Неделю назад несколько иностранцев в Гатчинском районе преградили дорогу автомобилю, за рулем которого был 26-летний мужчина. Пригрозив ножом, мужчину посадили в свою машину и вывезли в Петербург. Позже в кафе похищенного незаконно удерживали. Злоумышленники требовали 310 тыс. рублей единоразово и по 50 тыс. в дальнейшем ежемесячно. Похищенный пообещал, что будет передавать эти суммы. После этого его отпустили для сбора денег.

В итоге возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. В среду, 24 августа, по подозрению в совершении преступления задержали четверых безработных граждан в возрасте от 31 года до 36 лет. В ближайшие дни им будет предъявлено обвинение.

Фото: Piter.tv

