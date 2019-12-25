Спасатели искали не вернувшуюся домой девочку в районе массива Келколово-2

Они нашли её к утра.

В Кировском районе спасатели разыскивали несовершеннолетнюю, которая вечером не вернулась домой. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Сегодня около трёх часов ночи в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о несовершеннолетней, которая не вернулась домой.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург проводили поисковые работы в лесном массиве в районе массива Келколово-2.

К утру подросток была найдена и передана сотрудникам полиции.

Также этой ночью в районе посёлка Солнечное застрял автомобиль с двумя детьми.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО