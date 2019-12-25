В районе посёлка Солнечное застрял автомобиль с двумя детьми

Спасатели вытащили авто и помогли добраться до асфальта.

В Приозерском районе спасатели вытаскивали застрявший автомобиль, в котором в том числе находились дети. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы ЛО.

Сегодня ночью на помощь населению выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Приозерск. От мужчины поступила информация о том, что на лесной дороге в районе посёлка Солнечное застрял его автомобиль. На момент происшествия в машине находились двое маленьких детей.

Спасатели с применением специальной техники извлекли автомобиль и сопроводили до асфальтированной дороги.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО