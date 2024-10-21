В Петербурге ищут двух пропавших девочек

Они потерялись два дня назад.

В Петербурге с 19 октября ищут двух подруг – 13-летнюю и 14-летнюю девочек. Об этом пишет 21 октября "Петербургский дневник", ссылаясь на волонтеров отряда "ЛизаАлерт".

По ориентировке рост 14-летней пропавшей составляет 163 сантиметра, у нее худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Рост 13-летней порядка 159 сантиметров, она нормального телосложения, с волосами черного цвета и карими глазами.

Последний раз девочка в возрасте 14 лет была в черном кожаном плаще, серой кофте и черных ботинках, а ее 13-летняя подруга – в черных кожаной куртке и футболке.

В случае, если вы видели их или знаете какую-либо информацию, позвоните на номера: +7 (800) 700-54-52, +7 (999) 206-02-42.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"