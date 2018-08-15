Поиски 89-летней женщины в Ленобласти идут третий день

У пенсионерки есть возрастные проблемы с памятью.

В Петербурге и Ленобласти третий день идет поиск 89-летней женщины. Она вышла из дома в садоводстве "Захожье-2" 8 ноября и пропала, сообщили волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Родственниками и поисковиками проделана большая работа. На задачи выходили десятки добровольцев, в небо поднимался квадрокоптер. У пенсионерки есть возрастные проблемы с памятью.

Обращаемся к владельцам автомобильных регистраторов. Если за последние три дня вы проезжали по Тосненскому району Ленобласти (особенно возле Тосно, Ульяновки, Никольского, Отрадного и ближайших населенных пунктов), просмотрите, пожалуйста, записи за этот период. Возможно, на них попала невысокая бабушка в зеленой куртке. Можете просто прислать запись с регистратора нам – мы сами ее изучим. Кроме того, просим всех жителей Тосненского района быть внимательными: не исключено, что именно вы встретите Елену Даниловну на улице города, поселка или дачного массива. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"

Если у вас есть какая-либо информация, позвоните инфоргам Татьяне (+7 (927) 795-25-97) или Екатерине (+7 (952) 217-47-18).

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти