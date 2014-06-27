Почти 300 человек пропали в октябре на территории Петербурга и Ленобласти

На сегодняшний день местонахождение ещё 17 человек остается неизвестным, поиски продолжаются.

В октябре 2025 года в Петербурге и Ленобласти пропали без вести 290 человек, согласно данным волонтерской организации "ЛизаАлерт". Информацию передает "Петербургский дневник".

Большая часть пропавших (216 человек) была найдена живой, тогда как 18 человек нашли погибшими. Местонахождение некоторых людей остаётся неопределённым.

Организаторы поисков призывают граждан присоединиться к усилиям по поиску пропавших и предлагают завести полезную привычку периодически проверять ориентировки в альбоме группы. Они напоминают, что любая поддержка имеет значение и помогает быстрее вернуть родных домой.

Фото: ВКонтакте/ Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер