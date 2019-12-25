Пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Петербурге спустя сутки

Ребёнок не первый раз уходит из дома.

В четверг, 19 октября, в Северной столице стартовали поиски пропавшего 10-летнего мальчик. Ребёнок ушел из дома днём, а к вечеру так и не вернулся. Поисками занялись правоохранители и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". В полночь мальчик был найден живым.

Беглеца передали родственникам. Подробности о причинах его исчезновения не разглашаются по этическим соображениям. Известно только, что мальчик уже не первый раз уходит из дома. Последний раз о его пропаже заявляли 6 октября.

Также установлено, что школьник проживает с бабушкой отдельно от матери.

Ранее мы сообщили о том, что девочку-подростка с голубыми волосами нашли в Петербурге спустя 5 дней.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер