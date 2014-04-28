Девочку-подростка с голубыми волосами нашли в Петербурге спустя 5 дней

Школьницу передали семье, её жизни ничего не угрожает.

Волонтёры смогли найти 15-летнюю девочку-подростка, пропавшую 6 октября в Красносельском районе Петербурга. Информация об успешном завершении поисков появилась на странице поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Мать девочки обратилась к правоохранителям, после того, как дочь не пришла в школу утром и перестала выходить на связь. В ориентировке было указано, что у старшеклассницы голубые волосы и тёмно-карие глаза.

Подростка передали семье, её жизни ничего не угрожает. Подробности исчезновения не раскрываются по этическим соображениям.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели Ленобласти вытащили из акватории озера трех человек на лодке.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер