Большинство петербуржцев считают нормой поиск новой работы без предупреждения работодателя

Страх остаться без работы превалирует над лояльностью к работодателю: большинство петербуржцев (59%) уверены, что искать новую должность, продолжая трудовую деятельность на прежнем месте, абсолютно нормально, ведь рисковать увольнением без наличия запасного варианта неблагоразумно. Еще треть горожан (32%) готовы рассмотреть подобный сценарий, однако настаивают на предварительном уведомлении руководства о намерениях. Лишь незначительное меньшинство (3%) видит в таком поведении нарушение этических норм, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Представители сильного пола заметно активнее поддерживают скрытный поиск вакансии вне рабочего коллектива, тогда как дамы склонны подчеркивать важность предупреждения начальства заранее.

Среди молодежи в возрасте до 35 лет приверженцев стратегии "тихого поиска" меньше, нежели среди старших возрастных групп (53% против 63%). Наибольшее число сторонников неофициального трудоустройства наблюдается среди высокооплачиваемых сотрудников, чей доход составляет от 150 тыс. руб. (73%).

Единственным исключением стали респонденты со средним профессиональным образованием: доля убежденных в обязательности информирования руководителя почти равна числу предпочитающих молчать (47% против 41%), причем основной причиной подобной позиции называют ожидание повышения зарплаты и улучшение условий труда, а также чувство ответственности перед руководством за обеспеченность рабочей силой в период острого дефицита кадров на массовые профессии.

Примерно треть руководителей высказываются за заблаговременное уведомление подчиненного о намерении покинуть компанию еще на стадии активного подбора альтернативных вариантов занятости.

