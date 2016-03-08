На получение 13-ой зарплаты рассчитывают почти 50% петербуржцев

Наиболее высока вероятность получения годовой премии среди тех, чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. рублей.

Почти половина (47%) работников Санкт-Петербурга надеются получить13-ую зарплату либо годовую премию в ближайшее время. Отсутствие ожиданий относительно бонусов зафиксировано у 44% участников опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Мужчины демонстрируют большую уверенность в получении поощрения (54%), нежели женщины (40%). Молодежь до 35 лет наиболее позитивно смотрит на перспективы получения дополнительного дохода — 55% молодых уверены в выплатах. Граждане возрастной категории 35-45 лет чуть менее уверены (53%), а вот работники старше 45 лет проявляют наименьший энтузиазм — всего 38% верят в премию. Люди с высшим образованием значительно чаще предполагают получить бонус (52%), чем респонденты со средним профессиональным уровнем подготовки (41%).

Наиболее высока вероятность получения годовой премии среди тех, чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. рублей.

Планируемые траты премиальных денег выглядят следующим образом: большая часть респондентов планирует отправиться в отпуск или путешествие (19%). Почти столько же, 17%, хотят направить денежные средства на погашение задолженностей перед банками и кредиторами. Для семейных нужд премиальные выделят 13% опрошенных, на повседневные потребности — 11%. Аналогичное количество, тоже 11%, собирается вложить средства в проведение ремонта жилья. По 8% будут откладывать деньги на депозиты или приобретать подарки родным и близким. Чуть меньше, 6%, тратят всю сумму исключительно на личные удовольствия. Есть и такие, кто намерен оплатить дополнительное образование (4%) или медицинское обслуживание (2%).

