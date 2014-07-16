Прохождение профтестов при помощи ИИ не одобряет почти половина работодателей Петербурга

Реакция специалистов на применение нейросетей при приеме сотрудников оказалась разной.

Применение кандидатами ИИ при выполнении тестовых заданий перед приемом на работу постепенно входит в повседневную практику работодателей. Согласно опросу среди рекрутеров, 38% из них сталкивались с подобными случаями, причем всего 4% узнавали об этом прямо от претендентов, тогда как большинство (34%) выявляли использование ИИ самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Реакция специалистов на применение нейросетей при приеме сотрудников оказалась разной. Почти половина (41%) отрицательно относится к такому способу подготовки тестов, считая, что это снижает качество отбора. 32% считают использование новых технологий положительным фактором. Остальные респонденты выразили нейтральную позицию.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта в процедуру трудоустройства перешло из теоретической плоскости в реальную жизнь, став регулярным событием для кадровиков. Вместе с тем мнения профессионалов разделились: одни видят в технологии риск искажения реальной квалификации кандидата, другие воспринимают её как современный инструмент повышения эффективности подбора. Этот раскол свидетельствует о запуске процесса адаптации стандартных процедур приема сотрудников и необходимости разработки новых подходов.

Чтобы поддерживать объективность выбора лучших кандидатов, работодатели предлагают разные методы борьбы с манипуляциями ИИ:

– разработка уникальных творческих заданий, выполнение которых трудно автоматизировать;

– проведение процедуры защиты выполненного теста, позволяющей глубже разобраться в уровне понимания кандидатом поставленной проблемы;

– тестирование претендентов в присутствии работодателя — непосредственно на интервью в режиме реального времени.

Фото: Pxhere