Похороны убитого 20 лет назад петербургского журналиста Максима Максимова прошли на Смоленском кладбище

В Петербурге 21 сентября прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти журналиста Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Его убийство произошло ещё в 2004 году, однако раскрыть преступление удалось лишь спустя 20 лет. Бывший сотрудник правоохранительных органов Михаил Смирнов, ранее арестованный по другому делу, дал признательные показания.

Останки Максимова были похоронены на 3-й Петроградской дорожке, неподалёку от могилы Андрея Константинова, основателя АЖУРа, скончавшегося в декабре 2023 года. Провести последнего в последний путь пришли близкие друзья и коллеги, в частности соучредители агентства Александр Горшков, ныне главный редактор издания "Фонтанка", и Евгений Вышенков, возглавляющий портал 47news.

На памятнике выбиты строки: "Журналист Максим Максимов убит в 2004. Правда победила в 2024. Виновный наказан", а ниже – приписка – "В России надо жить долго".

Преступление было раскрыто в мае 2024 года, когда в связи с обвинением в другом преступлении задержали бывшего полковника полиции Михаила Смирнова. На одном из допросов, состоявшемся 18 декабря, подозреваемый признал вину и указал точное место, где спрятаны останки жертвы. Причиной расправы стало желание устранить журналиста, занимавшегося публикациями о неправомерных действиях Смирнова, занимавшего должность заместителя начальника оперативно-разыскного бюро Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Коллегам покойного по АЖУР долгое время было известно, кто причастен к гибели коллеги, однако привлечь виновников к ответственности никак не удавалось. Несмотря на многочисленные обращения в государственные структуры, фактические свидетельства преступлений оставались неизвестными органам следствия до момента начала активной работы в деле следователей СК РФ по Северо-Западному региону, сотрудников Федеральной службы безопасности и Уголовного розыска Петербурга. Совместными усилиями им удалось накопить достаточный объём доказательств, позволивший определить местонахождение тела и достойно организовать погребение Максима Максимова.

Фото: Pxhere