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Похолодание продержится в Петербурге до середины следующей недели
Сегодня, 15:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Похолодание продержится в Петербурге до середины следующей недели

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Максимальная температура на выходных будет в районе +18... +19 градусов.

Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода установится в Петербурге в выходные. Как отметил специалист, наиболее прохладными будут воскресенье и понедельник.

Максимальная температура в эти дни будет в районе +18... +19 градусов. Ожидается очень много облачности, отдельные кратковременные дожди, также возможны ливни и гроза. В Ленобласти 8 июля также пройдут дожди.

Похолодание будет непродолжительным и уже с середины следующей недели можно рассчитывать на более высокую температуру.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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