В Ленобласти 8 июля пройдут дожди

Днём +18...+23 градуса.

В первый выходной день в Ленинградской области будет теплая и облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 8 июля местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; pxhere