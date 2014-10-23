  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 8 июля пройдут дожди
Сегодня, 14:39
137
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 8 июля пройдут дожди

0 0

Днём +18...+23 градуса.

В первый выходной день в Ленинградской области будет теплая и облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 8 июля местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; pxhere

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии