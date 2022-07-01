Сделка по продаже криптовалюты обернулась петербуржцу ущербом в 2 млн рублей

На камеры видеонаблюдения попал момент, как потерпевший пытается остановить машину, в которой "уезжают" его вещи.

Злоумышленник похитил сумку с деньгами и личными вещами другого человека во время сделки по продаже криптовалюты. Подозреваемых задержали после погони, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

29 июня в полицию Приморского района обратился 33-летнйи мужчина. Он сообщил о том, что в Лисьем Носу у него должна была пройти сделка, но неизвестный ввел его в заблуждение, выхватил его сумку и скрылся с ней на "Мерседесе". Ущерб составил 2 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

По горячим следам были задержаны 2 человека 23 и 32 лет. Их пришлось догонять на служебной машине. При задержании у мужчин изъяли 4 мобильных телефона, ноутбук, травматический пистолет, 589 тысяч рублей и наплечную сумку.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что более 163 млн рублей взыскали с бывшего чиновника Смольного.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО