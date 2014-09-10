Более 163 млн рублей взыскали с бывшего чиновника Смольного

При вынесении решения суд посчитал, что часть суммы ущерба выплатил другой фигурант дела.

Более 163 млн рублей взыскали с экс-чиновника Смольного, которого осудили за взятки. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Красногвардейский суд Петербурга рассмотрел иск комитета по строительству к Виталию Жданову, который занимал пост первого заместителя председателя. Комитет оценил сумму ущерба в 177 124 940 рублей. При вынесении решения суд посчитал, что часть суммы ущерба выплатил другой фигурант дела.

Двумя годами ранее Жданова суд признал виновным в многомиллионных взятках и приговорил к 7 условного заключения со штрафом в 12 млн рублей.

Ранее во ФСИН считают, что смертную казнь в России возвращать не надо. Чуйченко сообщил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни.

Фото: Piter.tv

