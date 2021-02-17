Во ФСИН считают, что смертную казнь в России возвращать не надо

Чуйченко сообщил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни.

В четверг, 30 июня, во ФСИН России заявили, что не нужно возвращать смертную казнь, потому что люди должны иметь шанс исправиться. Палачи, приводящие приговор в исполнение "плохо заканчивают", сообщил на сессии Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Чуйченко сообщил, что Минюст курирует ФСИН России, которая в свое время приводила в исполнение приговоры о смертной казни. Он добавил, что перед встречей позвонил заместителю директора ФСИН и задал вопрос о возвращении смертной казни. По словам Чуйченко он ответил, что этого не стоит делать и привел два аргумента "первое - это люди, не надо отбирать шанс все-таки исправиться, какой бы поступок живодерский они ни совершили. И второе он мне сказал: "А кто будет исполнять?" Сказал, наши люди, которые этим занимались, которым это было поручено, они все плохо кончили. Господь бог - дословно цитирую - все видит, и палачей не прощает".

Фото: Piter.tv

