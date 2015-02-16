Вымогателей с Ленинского проспекта отправили в СИЗО

Злоумышленники похитили мужчину и требовали с него 600 тыс рублей.

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга избрал меры пресечения трои фигурантам дела о похищении человека на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, инцидент произошел 21 ноября текущего года. Трое мужчин, находясь у дома №100 по Ленинскому проспекту, напали на местного жителя, затащили его в автомобиль, где начали вымогать с него денежные средства в объеме 600 тыс рублей.

Злоумышленники были задержаны 11 декабря, позже им предъявили обвинение. Всех троих заключили под стражу для дальнейших разбирательств до 2 февраля 2025 года.

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Фото: Piter.TV