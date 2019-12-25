В Петербурге транспортная полиция в Петербурге подозревает москвича в краже 20 тонн мандаринов

Мужчину задержали в момент разгрузки фуры в столице.

Транспортная полиция в Петербурге выяснила, кто мог украсть 20 тонн мандаринов из морского порта Северной столицы. Подозреваемого задержали в Москве, когда он разгружал фуру с плодами. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

Известно, что сладости прибыли в город на Неве для дальнейшего транзита в одну из среднеазиатских стран. Бизнесмен, который является владельцем груза, начал поиски водителя, который смог бы доставить товар в место назначения. Подозреваемый откликнулся на объявление предпринимателя.

Оформив заявку на перевозку фруктов, инициативный мужчина пришел в транспортную компанию Петербурга и арендовал грузовик. Он обманул водителя, сказав, что является собственником груза, и попросил доставить цитрусовые в Москву, хотя настоящий владелец сладкого груза планировал отвезти товар в другое государство.

Стражи порядка поняли, что злоумышленник решил "развести" бизнесмена и задержали хулигана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: pexels