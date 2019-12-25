На Днепропетровской двое мужчин похитили аккумулятор из припаркованного автомобиля

Перед этим они разбили стекло в двери.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, похитивших аккумулятор из припаркованного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы, 5 июля в 17:18, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что на Днепропетровской улице двое мужчин проникли в чужой припаркованный автомобиль.

На месте были задержаны мужчины 42 и 43 лет, которые разбили стекло водительской двери автомобиля Chrysler PT Cruiser, проникли в салон, открыли капот и похитили аккумулятор.

На место происшествия были вызваны следователи. Похищенный аккумулятор был изъят.

Задержанные, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за побои и кражу, были доставлены в 28-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы помогли петербуржцу, у которого произошел приступ эпилепсии.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти