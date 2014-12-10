Петербурженку ждёт суд за кражу виски 12-летней выдержки

Она кусачками срезала с бутылки антикражное устройство.

Петербурженка предстанет перед судом за кражу виски 12-летней выдержки. О этом сообщила прокуратура Петроградского района.

По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемая похитила из продуктового магазина бутылку виски 12-летней выдержки стоимостью около 3,5 тысяч рублей. Женщина взяла с витрины открытого типа бутылку с алкоголем, срезала с нее кусачками антикражное устройство и, поместив виски в сумку, скрылась с места преступления с неоплаченным товаром.

Уголовное дело по статье "Кража" направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейские задержали подозреваемого, ворующего смартфоны у пассажиров на Балтийском вокзале.

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