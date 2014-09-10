Петербуржца будут судить за похищение велосипеда у курьера

В Московский районный суд Петербурга направлено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в краже велосипеда у курьера службы доставки. По данным прокуратуры города, преступление было совершено 16 февраля.
Злоумышленник воспользовался моментом, когда курьер заносил заказ в квартиру на Варшавской улице, и похитил оставленный без присмотра велосипед. Похитив транспорт, мужчина доехал на нём до дома №88 на улице Костюшко, где и бросил велосипед. Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов, а имущество вернули законному владельцу.
Следствие квалифицировало действия мужчины по статье "Кража". Теперь дело будет рассмотрено судом по существу.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга
