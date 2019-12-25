  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец, разрисовавший дом на Космонавтов, предстанет перед судом
Сегодня, 11:45
167
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец, разрисовавший дом на Космонавтов, предстанет перед судом

0 0

В результате управляющей организации был причинен ущерб.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый работал трафаретчиком в интернет-магазине по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Он наносил на здания надписи, содержащие ссылку на сайт. Так, в ноябре прошлого года фигурант изрисовал жилой дом на проспекте Космонавтов, за каждый рисунок ему обещали 70 рублей. В результате управляющей организации был причинен ущерб. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что граффитиста будут судить за избиение водителя скорой помощи на Ленинском проспекте. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: вандализм, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии