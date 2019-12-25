Петербуржец, разрисовавший дом на Космонавтов, предстанет перед судом

В результате управляющей организации был причинен ущерб.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый работал трафаретчиком в интернет-магазине по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Он наносил на здания надписи, содержащие ссылку на сайт. Так, в ноябре прошлого года фигурант изрисовал жилой дом на проспекте Космонавтов, за каждый рисунок ему обещали 70 рублей. В результате управляющей организации был причинен ущерб.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга