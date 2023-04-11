Граффитиста будут судить за избиение водителя скорой помощи на Ленинском

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 34-летнего жителя Волгоградской области. Он обвиняется в хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ — грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

По данным следствия, инцидент произошел 19 января в арке дома №74, корпус 1 по Ленинскому проспекту. Обвиняемый наносил граффити на стену, несмотря на замечания водителя скорой помощи, который ожидал коллег, оказывавших помощь пациенту. После того как мужчина повторно попросил прекратить порчу имущества, злоумышленник несколько раз ударил его по голове.

Уголовное дело будет передано в Красносельский районный суд после того, как обвиняемому официально вручат копию обвинительного заключения.

