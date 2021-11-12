Петербуржец почти 2 года проведет в колонии за кражу велосипеда, на котором он хотел доехать до юга

Где-то в Тверской области он бросил велосипед и на попутках вернулся в Петербург.

Петербуржцу огласили приговор за похищение велосипеда, на котором он уехал в Тверскую область. Подробности рассказала прокуратура Петроградского район.

В суде установлено, что подсудимый Евгений Линдинау в октябре 2024 года похитил велосипед из подъезда жилого дома № 70/18 по Малому проспекту П.С. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 9 тысяч рублей.

Линдинау пояснил, что на похищенном велосипеде хотел уехать на юг и перезимовать. Примерно неделю он ехал на велосипеде в сторону Твери, но до города так и не добрался из-за плохой погоды. Где-то в Тверской области он бросил велосипед и на попутках вернулся в Петербург.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также наличия рецидива в действиях подсудимого, ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец похитил с карты сожительницы более 100 тыс. рублей, чтобы закрыть долги.

Фото: unsplash (Alejandro Lopez)