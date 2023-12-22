Петербуржец проведет более двух лет в колонии за кражу карты у сожительницы

Без разрешения потерпевшей он обналичил с карты 95 тысяч рублей для собственных нужд.

Петербуржец получил реальный срок за похищение у сожительницы банковской карты. Он снял с неё 95 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Василеостровского района.

Суд установил, что подсудимый 20 декабря 2023 года похитил банковскую карту сожительницы. Зная пин-код, он решил проверить баланс карты через банкомат и, обнаружив денежные накопления, без разрешения потерпевшей обналичил 95 тысяч рублей для собственных нужд.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Видео: прокуратура Петербурга