Петербуржец перевел с карты сожительницы на свой счет 75 тыс. рублей

Обвиняемый с разрешения женщины воспользовался ее мобильным телефоном.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), сообщили в надзорном ведомстве 13 мая.

В январе обвиняемый, находясь в квартире дома 7к1 по 2-му Рабфаковскому переулку, с разрешения сожительницы воспользовался ее мобильным телефоном. В разделе с СМС он увидел информацию об остатке денег на банковском счете женщины. Через приложение банка злоумышленник пополнил баланс своей карты на 75 тыс. рублей и ушел.

Уголовное дело направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга обвиняют в продаже несуществующих стройматериалов на 250 тыс. рублей. На предложения откликнулись семь покупателей.

Фото: Piter.TV