В Петербурге приезжий предстанет перед судом за похищение у 97-летнего ветерана 115 тысяч рублей

Молодой человек признал вину в совершении преступления, возместил в полном объеме пожилому петербуржцу ущерб.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении приезжего молодого человека. Он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подробности сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2025 года 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны на протяжении нескольких дней поступали звонки от лжеработников разных государственных организаций. Звонившие рассказывали пенсионеру, что его персональные данные "утеряны" и теперь посторонние лица пытаются завладеть сбережениями. Мошенники убедили пожилого петербуржца передать личные накопления для их зачисления на "безопасный счет".

Непосредственно обвиняемый забрал у 97-летнего ветерана 115 тысяч рублей. Молодой человек признал вину в совершении преступления, возместил в полном объеме пожилому петербуржцу ущерб.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Пенсионер с Дибуновской улицы лишился из-за мошенников 15 млн рублей.

Фото: Piter.tv