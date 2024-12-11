Водитель автобуса украл телефон, который уронил пассажир, убегая от контролера

Ущерб составил 9 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уже бывшего водителя автобуса – 44-летнего мигранта. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, рассказали 5 февраля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый в августе прошлого года после смены получил от контролера мобильный телефон, который оставил кто-то из пассажиров. Мужчина не пытался вернуть устройство, а забрал его домой. Ущерб составил 9 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, тогда у него не было проездного и, испугавшись вошедшего контролера, он покинул транспортное средство, не заметив, как выпал телефон.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV