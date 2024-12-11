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Водитель автобуса украл телефон, который уронил пассажир, убегая от контролера
Сегодня, 14:54
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Водитель автобуса украл телефон, который уронил пассажир, убегая от контролера

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Ущерб составил 9 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уже бывшего водителя автобуса – 44-летнего мигранта. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, рассказали 5 февраля в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый в августе прошлого года после смены получил от контролера мобильный телефон, который оставил кто-то из пассажиров. Мужчина не пытался вернуть устройство, а забрал его домой. Ущерб составил 9 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, тогда у него не было проездного и, испугавшись вошедшего контролера, он покинул транспортное средство, не заметив, как выпал телефон.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд города для рассмотрения по существу.  

Ранее на Piter.TV: задержаны похитившие алкоголь из магазина на проспекте Ветеранов. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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