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Задержаны похитившие алкоголь из магазина на проспекте Ветеранов
Сегодня, 12:33
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Задержаны похитившие алкоголь из магазина на проспекте Ветеранов

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали троих налетчиков на магазин на проспекте Ветеранов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям ночью 4 февраля поступила информация от работника магазина, который расположен в доме 147, о том, что неизвестные вошли в помещение и похитили алкоголь. При попытке воспрепятствовать им один из злоумышленников брызнул сотруднику в лицо содержимое газового баллончика. Общий ущерб составил 2,5 тыс. рублей. 

Около дома 20 по улице Пионерстроя поймали троих мужчин в возрасте 21 года и 20 лет. Они были доставлены в отдел для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге слесарь пробивал дыры в полу и выносил ценные вещи из квартир. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, ограбление, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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